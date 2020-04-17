Об этом Криклий рассказал в интервью “24-му каналу”.

“Я не представляю, что к концу лета Европа откроет полностью свои воздушные ворота, чтобы заниматься снова туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса. Очень большое количество компаний, в частности европейских, обанкротилось. Какие-то компании национализируют, какие-то банкротятся”, – сказал он.

При этом министр уточнил, что вероятнее всего регулярные авиаперевозки восстановятся с сентября.

“Даже раньше, до конца лета”, – добавил он.

На видео 15:45-16:40