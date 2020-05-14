Об этом идет речь в сюжете американской медиакомпании CNN.
Сиднейская компания Mako Energy производит подводные турбины диаметром от двух до четырех метров. Одна турбина, работающая в постоянно текущей воде, может производить достаточное количество электричества для 20 домов.
“Мы разрабатываем турбины таким образом, чтобы их можно было легко развернуть в удаленных населенных пунктах, на прибрежных предприятиях, островных общинах и курортах”, – сказал CNN Business Дуглас Хант, управляющий директор Mako Energy.
Конструкция позволяет генерировать электричество даже в «медленной» воде, это позволяет их использоваться в реках, каналах, а также в океане.
Австралия известна своими пляжами и серфингом. Но, океан предлагает больше, чем просто рай для серферов: его приливы могут стать источником возобновляемой энергии.
- Впервые в истории ученые обнаружили, что кораллы, которые, как считалось, погибли из-за глобального потепления, восстановились.