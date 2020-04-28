Об этом сообщает агентство Reuters.

В самом густонаселенном штате Австралии – Новом Южном Уэльсе власти решили разрешить людям ходить в гости и на пляжи.

Так, в Сиднее был открыт популярный пляж Bondi Beach и несколько других по соседству. Этим сразу же воспользовались многочисленные любители серфинга.

При этом доступ на пляжи регулируется (контролируется количество посетителей). Рассиживаться на песке тоже не разрешается.

Пляжи в стране были закрыты в течение месяца для сдерживания распространения COVID-19. Теперь же их открыли на фоне ожиданий, что политика масштабного медицинского тестирования поможет удержать тенденцию к уменьшению новых случаев инфицирования.

Кроме того, в Новом Южном Уэльсе ослабили ограничения на посещение друзей и родных. Так, с пятницы гражданам (до двух взрослых человек) будет разрешено посещать другого человека в его доме. Детям разрешено сопровождать взрослых при этом.

Как рассказали местные чиновники, люди находились в своих домах в течение многих недель изолированно, выходя на улицу только ради покупок, физических упражнений или посещения больницы. По мнению чиновников, посещение родных поможет людям психологически пережить карантин.

В Новом Южном Уэльсе проживает почти половина из более чем 6700 заболевших COVID-19 в Австралии.

Власти штата решили ослабить карантин в связи с тем, что локальный уровень распространения инфекции замедлился до 1 % в день (по сравнению с 25 % месяцем ранее).

Из-за эпидемии коронавируса Австралия закрыла свои внешние и внутренние границы, остановила работу предприятий и ввела строгие правила социального дистанцирования. Это позволило избежать большого числа случаев заражения и смерти от коронавируса. Согласно последним данным, в стране подтверждено 83 смерти, связанные с COVID-19.