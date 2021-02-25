Парламент Австралии в четверг, 25 февраля, принял законопроект, обязывающий Google и Facebook Inc. платить медиакомпаниям за новостной контент.

Об этом сообщают агентства Reuters и ВВС.

Австралия стала первой в мире страной, принявшей подобный документ.

Согласно законопроекту, цифровые платформы вроде Facebook и Google должны платить местным СМИ и издателям за размещение ссылок на их контент в новостных лентах или в результатах поиска. Технологические гиганты могут самостоятельно договориться с австралийскими медиа о сотрудничестве. При этом назначенный правительством арбитр сможет принимать решение о сумме, которую платформа должна заплатить австралийским СМИ при условии, что невозможно заключить независимую коммерческую сделку.

Закон приняли с поправками после переговоров с техногигантами.

Одно из изменений дает компаниям больше времени на переговоры с медиа, прежде чем вмешается государственный арбитр.

Кроме того, австралийское правительство имеет право освободить технологических гигантов от обязательной платы за новости, если они докажут, что сделали “значительный вклад” для поддержки медиа в Австралии.

Интернет-платформы должны будут сообщать медиа о смене работы алгоритмов.

Через год закон должны пересмотреть, чтобы проверить, действительно ли он работает.

“Кодекс гарантирует, что новостные компании будут получать справедливое вознаграждение за создаваемый контент, и поможет поддерживать общественную журналистику в Австралии”, – говорится в совместном заявлении главы казначейства Джоша Фриденберга и министра связи Пола Флетчера.

Стоит отметить, что на прошлой неделе указанный законопроект побудил Facebook ввести ограничения для пользователей и СМИ из Австралии. По решению компании, СМИ и жителям Австралии запретили публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.

Впоследствии в Facebook решили отменить подобные меры (ориентировочно на следующей неделе).

Несколько крупных австралийских медиакомпаний, в том числе Seven West Media, Nine Entertainment и Australian Broadcasting Corp, заявили, что ведут переговоры с Facebook.

Компания Google уже заключила ряд сделок с австралийскими издателями: в частности, соглашение о контенте с News Corp. (хотя ранее угрожала прекратить действие своей поисковой системы в Австралии из-за законопроекта).

Как отмечает Reuters, за законодателями Австралии пристально следят во всем мире. А такие страны, как Канада и Великобритания, рассматривают возможность аналогичных шагов в отношении интернет-платформ.