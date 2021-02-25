Об этом сообщают агентства Reuters и ВВС.
Австралия стала первой в мире страной, принявшей подобный документ.
Согласно законопроекту, цифровые платформы вроде Facebook и Google должны платить местным СМИ и издателям за размещение ссылок на их контент в новостных лентах или в результатах поиска. Технологические гиганты могут самостоятельно договориться с австралийскими медиа о сотрудничестве.
При этом назначенный правительством арбитр сможет принимать решение о сумме, которую платформа должна заплатить австралийским СМИ при условии, что невозможно заключить независимую коммерческую сделку.
Закон приняли с поправками после переговоров с техногигантами.
Одно из изменений дает компаниям больше времени на переговоры с медиа, прежде чем вмешается государственный арбитр.
Кроме того, австралийское правительство имеет право освободить технологических гигантов от обязательной платы за новости, если они докажут, что сделали “значительный вклад” для поддержки медиа в Австралии.
Интернет-платформы должны будут сообщать медиа о смене работы алгоритмов.
Через год закон должны пересмотреть, чтобы проверить, действительно ли он работает.
“Кодекс гарантирует, что новостные компании будут получать справедливое вознаграждение за создаваемый контент, и поможет поддерживать общественную журналистику в Австралии”, – говорится в совместном заявлении главы казначейства Джоша Фриденберга и министра связи Пола Флетчера.
Стоит отметить, что на прошлой неделе указанный законопроект побудил Facebook ввести ограничения для пользователей и СМИ из Австралии. По решению компании, СМИ и жителям Австралии запретили публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.
Впоследствии в Facebook решили отменить подобные меры (ориентировочно на следующей неделе).
Несколько крупных австралийских медиакомпаний, в том числе Seven West Media, Nine Entertainment и Australian Broadcasting Corp, заявили, что ведут переговоры с Facebook.
Компания Google уже заключила ряд сделок с австралийскими издателями: в частности, соглашение о контенте с News Corp. (хотя ранее угрожала прекратить действие своей поисковой системы в Австралии из-за законопроекта).
Как отмечает Reuters, за законодателями Австралии пристально следят во всем мире. А такие страны, как Канада и Великобритания, рассматривают возможность аналогичных шагов в отношении интернет-платформ.
- Компания Facebook заявила, что восстановит австралийские новостные страницы после переговоров с правительством Австралии об изменениях в законе, который заставит технологических гигантов платить за медиа-контент.