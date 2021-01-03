После вспышки коронавируса в самых густонаселенных штатах Австралии, в стране усилили карантин - в частности, ввели масочный режим.

Об этом сообщает Reuters.

Самый густонаселенный штат Австралии – Новый Южный Уэльс (Новый Южный Уэльс) сообщил в воскресенье о восьми новых случаях заболевания COVID-19, в то время как в соседней Виктории число заболевших увеличилось на три. В связи с этим в стране были приняты новые меры по борьбе с COVID-19.

Вспышка в Новом Южном Уэльсе началась примерно в середине декабря в районе северных пляжей Сиднея, где четверть миллиона человек находятся в строгой изоляции до 9 января. Всего там зафиксировали 148 случаев.

В меньшем кластере на западе города зарегистрировано 13 подтвержденных случаев – вспышка произошла среди посетителей винного магазина.

Теперь Новый Южный Уэльс ввел обязательное ношение масок в закрытых помещениях – таких, как игровые комнаты, парикмахерские и магазины. Ограничения вступят в силу с полуночи 4 января по местному времени.

Австралия избежала сильного распространения вируса благодаря быстрым действиям властей по закрытию границ, введению карантина и социального дистанцирования.

С начала пандемии было зарегистрировано более 28 450 случаев COVID-19 и 909 смертей.