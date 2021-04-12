Австралия отказалась от цели вакцинировать почти все свое 26-миллионное население к концу 2021 года после того, как власти рекомендовали людям в возрасте до 50 лет принимать COVID-вакцину Pfizer/BionTech вместо препарата AstraZeneca.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что Австралия, которая ранее сделала ставку на вакцину AstraZeneca для вакцинации большинства населения, теперь не планирует устанавливать какие-либо новые цели по завершении программы вакцинации.

“Хотя мы хотели бы, чтобы этот процесс был завершен до конца года, пока невозможно установить окончательную дату из-за многих связанных с этим неопределенностей”, – сказал Моррисон.

Власти Канберры изменили свою рекомендацию в отношении прививок Pfizer для лиц моложе 50 лет в четверг после того, как европейские регулирующие органы подтвердили возможность связи между прививками AstraZeneca и сообщениями о редких случаях образования тромбов.

Австралия, которая на прошлой неделе поспешила удвоить заказ вакцины Pfizer, изначально планировала провести вакцинацию всего населения к концу октября.

Моррисон добавил, что скорость программы вакцинации в стране сейчас соответствует показателям Германии и Франции и опережает Канаду и Японию.

Напомним, Австралия присоединилась к странам, которые ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев вызываемых ею тромбозов. Местные органы здравоохранения изменили свои рекомендации, заявив, что почти 12 млн человек в возрасте до 50 лет должны вакцинироваться препаратом Pfizer вместо AstraZeneca.