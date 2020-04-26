Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В воскресенье правительство Австралии запустило приложение по отслеживанию коронавируса. В то же время, меры по защите конфиденциальности вокруг приложения планируют закрепить на законодательном уровне. Запуск приложения связан с ослаблением карантинных мер в ряде австралийских штатов.
В Австралии и соседней Новой Зеландии удалось установить контроль над вспышками коронавируса до того, как это поставило под угрозу системы общественного здравоохранения. Тем не менее, официальные лица в обеих странах обеспокоены риском повторного роста заболеваемости.
“Мы побеждаем, но еще не победили”, – заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.
Отметим, приложение, основанное на сингапурском программном обеспечении TraceTogether, использует сигналы Bluetooth при входе в систему, когда люди находятся рядом друг с другом.
Приложение критикуют гражданские активисты за вмешательство в частную жизнь. Сохраненные контактные данные приложения позволят медицинским работникам отслеживать людей, потенциально подверженных инфекциям.
Австралийское правительство, планирует, что по крайней мере 40% населения установит приложение, чтобы сделать борьбу с коронавирусом эффективной.
- В Украине за прошедшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 492 новых случая заболевания COVID-19.