Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, из гимна исчезли слова “we are young” (“мы молоды”). Правительство решило убрать упоминание о “молодости” страны, чтобы учесть историю аборигенов, которая насчитывает тысячи лет.

Строку “For we are young and free” (“Потому что мы молоды и свободны”) заменили на “For we are one and free” (“Потому что мы едины и свободны”), сообщает британское агентство ВВС.

Изменения вступили в силу сегодня, 1 января.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, изменение слов “многое добавляет” в смысл гимна страны.

“Она (замена слов, – ред.) является признанием пути, который мы преодолели как нация. Она признает, что история нашей нации происходит от более чем 300 этнических и языковых групп и что мы являемся наиболее успешной мультикультурной нацией на Земле”, — подчеркнул политик.

Идея изменить слова в гимне была выдвинута в 2020 году премьер-министром Нового Южного Уэльса Гладис Бережиклян. Она отмечала, что существовавшая формулировка игнорировала “гордую культуру первых наций Австралии”.

Люди населяли Австралию десятки тысяч лет, прежде чем она была колонизирована преимущественно белыми английскими поселенцами в XVIII веке.

В последние годы власти Австралии приложили большие усилия для признания истории коренных народов в культурных и политических событиях.