Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, из гимна исчезли слова “we are young” (“мы молоды”). Правительство решило убрать упоминание о “молодости” страны, чтобы учесть историю аборигенов, которая насчитывает тысячи лет.

Строку “For we are young and free” (“Потому что мы молоды и свободны”) заменили на “For we are one and free” (“Потому что мы едины и свободны”), сообщает британское агентство ВВС.