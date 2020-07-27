Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) подала иск в федеральный суд на компанию Google, утверждая, что техгигант ввел в заблуждение австралийских потребителей, чтобы получить их согласие на расширение объема личной информации, которую Google может собирать.

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

ACCC утверждает, что Google не смогла должным образом проинформировать потребителей и не получила их согласия, когда в 2016 году хотела начать объединять личную информацию в учетных записях с информацией о действиях этих лиц на сайтах, не принадлежащих Google. Речь идет о технологии DoubleClick для показа рекламы.

Данные об активности пользователей, не связанной с Google, ранее хранилась отдельно от учетных записей пользователей, то есть данные не были связаны с конкретным пользователем. Затем Google использовал эту недавно объединенную информацию, чтобы улучшить коммерческие показатели своих рекламных кампаний.

Ранее юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на 5 млн долларов. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

С 28 июня 2016 года по крайней мере до декабря 2018 года владельцам учетных записей Google предлагалось нажать “Я согласен” на всплывающее уведомление от Google, которое должно было объяснить, как планируется собирать свои данные, и запросить согласие потребителей на это.