Об этом сообщает Boredpanda.
Создатели этого календаря отметили, что в результате австралийских пожаров, по разным оценкам, погибло до миллиарда животных.
Также они обратили внимание на то, что некоторые виды животных не смогут больше вернуться в свою естественную среду обитания, так как огонь уничтожил ее полностью.
Интересно, что в этом году пожарные выпустили шесть версий календаря на 2021 год.
Отметим, что календарь создают с 1993 года для поддержки Фонда детских больниц, собирающего средства на лечение детских ожогов. Фонд собрал более $3,2 млн для различных благотворительных организаций.
- В феврале сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров в Австралии в срочной помощи нуждаются 113 видов животных.
- В мае в Австралийском парке рептилий после масштабных пожаров родилась первая коала.