Австралийские пожарные выпустили традиционный календарь, который в этом году посвящен диким животным на континенте.

Об этом сообщает Boredpanda.

Создатели этого календаря отметили, что в результате австралийских пожаров, по разным оценкам, погибло до миллиарда животных.

Также они обратили внимание на то, что некоторые виды животных не смогут больше вернуться в свою естественную среду обитания, так как огонь уничтожил ее полностью.

Интересно, что в этом году пожарные выпустили шесть версий календаря на 2021 год.

Отметим, что календарь создают с 1993 года для поддержки Фонда детских больниц, собирающего средства на лечение детских ожогов. Фонд собрал более $3,2 млн для различных благотворительных организаций.