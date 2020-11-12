Об этом пишет The West Australian.

Гигантский летучий кускус – это сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов, которое способно к парению.

Долгое время считалось, что более крупный планер, который может парить до 100 метров по лесам, не является отдельным видом. Ученые полагали, что их различия в размере и физиологии намекают на скрытое разнообразие.

Однако новое исследование показало, что на самом деле это три разных вида, что ознаменовало открытие двух новых видов сумчатых.

“Некоторое время были предположения, что существует более одного вида больших планеров, но теперь у нас есть доказательства из ДНК. Это полностью меняет наше представление о них”, – отметила аспирантка Университета Джеймса Кука Дениз МакГрегор.