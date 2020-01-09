Об этом сообщается на сайте организации.
Архитектурные студии Австралии объединились с Австралийским институтом архитекторов и создали организацию Architects Assist. Ее целью является предоставление бесплатной помощи по проектированию жилья для тех, кто пострадал во время лесных пожаров, охвативших всю Австралию.
“Мы предлагаем бесплатную помощи в проектировании и планировании тем, кто потерял все и не имел достаточных средств, чтобы начать восстановление своей жизни и средств к существованию. С ростом масштабов бедствия вскоре стало очевидным, что ресурсов отдельных фирм будет недостаточно для оказания помощи всем, кто нуждается в помощи, и поэтому была создана программа Architects Assist”, — объяснили в организации.
При этом отмечается, что по возможности бесплатная помощь может быть предоставлена малым предприятиям, магазинам, церквям или театрам.
Также подключиться к инициативе предлагают студентам-архитекторам и недавним выпусникам высших учебных заведений.
Напомним, сейчас в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.
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