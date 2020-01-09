Об этом сообщается на сайте организации.

Архитектурные студии Австралии объединились с Австралийским институтом архитекторов и создали организацию Architects Assist. Ее целью является предоставление бесплатной помощи по проектированию жилья для тех, кто пострадал во время лесных пожаров, охвативших всю Австралию.

“Мы предлагаем бесплатную помощи в проектировании и планировании тем, кто потерял все и не имел достаточных средств, чтобы начать восстановление своей жизни и средств к существованию. С ростом масштабов бедствия вскоре стало очевидным, что ресурсов отдельных фирм будет недостаточно для оказания помощи всем, кто нуждается в помощи, и поэтому была создана программа Architects Assist”, — объяснили в организации.

При этом отмечается, что по возможности бесплатная помощь может быть предоставлена малым предприятиям, магазинам, церквям или театрам.

Также подключиться к инициативе предлагают студентам-архитекторам и недавним выпусникам высших учебных заведений.