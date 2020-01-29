Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в надежде, что оно может помочь в диагностике и лечении вируса.
Ученые в Китае также воссоздали вирус и поделились последовательностью его генома, но не самим вирусом.
Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, Австралия, сказали, что им удалось вырастить копию вируса у зараженного пациента. Образец был отправлен им в прошлую пятницу.
Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, которое может включать раннюю диагностику у людей, у которых нет симптомов.
- В Китае количество смертей от коронавируса nCov 2019 выросло до 132.