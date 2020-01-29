Ученые в Австралии стали первыми, кто воссоздал новый коронавирус nCov 2019 за пределами Китая.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в надежде, что оно может помочь в диагностике и лечении вируса.

Ученые в Китае также воссоздали вирус и поделились последовательностью его генома, но не самим вирусом.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, Австралия, сказали, что им удалось вырастить копию вируса у зараженного пациента. Образец был отправлен им в прошлую пятницу.

Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, которое может включать раннюю диагностику у людей, у которых нет симптомов.