Австралийский город Мельбурн, в котором проживает около пяти миллионов граждан, закрыли на карантин из-за коронавируса. Жителям приказали находится в своих домах на протяжении шести недель.

Об этом сообщает AFP.

Во вторник в городе зафиксировали вспышку кокронавируса. После этого в городе ввели строгий карантин. Предполагается, что новые случаи заражения коронавирусом были завезены туристами.

Согласно предписанию властей, жители города во время карантина должны находиться в своих домах, за исключением работы, физических упражнений, медицинского обслуживания или покупки предметов первой необходимости. Обучение в школах снова станет дистанционным.

Также было принято решение закрыть границы штата Виктория, столицей которого является Мельбурн.

Местные жители поддержали такое решение властей.

В то же время государственные служащие ходят по домам, убеждая жителей пройти тест на коронавирус. На данный момент отказались всего 10 тысяч человек. По мнению властей, это вызвано тем, что они находятся под влиянием дезинформации.

Карантин предусматривает, что спортивные залы, салоны красоты и кинотеатры вновь закроют. Рестораны и кафе будут работать только на вынос.