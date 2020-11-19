Австралийские элитные войска могут быть причастны к незаконному убийству 39 мирных жителей во время пребывания в Афганистане с 2005 по 2016 год из-за "жажды крови".

Об этом сообщает CNN.

С таким отчетом выступил генерал-майора Сил обороны Австралии Пол Бреретон.

Согласно отчету, австралийские элитные силы якобы незаконно убили 39 афганских мирных жителей и заключенных в среде, где “кровожадность” и “убийства на соревнованиях” были нормой.

Выступая в четверг, начальник австралийских сил обороны генерал Ангус Кэмпбелл сказал, что некоторые члены австралийского спецназа, служащие в Афганистане, были одержимы “культурой воина”.

Также сообщается, что некоторые случаи содержат доказательства, что старшие офицеры заставляли младших по званию казнить пленных для поддержания традиции “первого кровопролития”.

В отчете, по его словам, представлена ​​достоверная информация о том, что иногда австралийские силы устанавливали оружие или портативные радиоприемники, чтобы изобразить, что человек был убит в бою.

“Незаконно убитыми были заключенные, фермеры или другие гражданские лица”, – сказал Кэмпбелл.

Силы обороны Австралии (ADF) призвали Федеральную полицию Австралии (AFP) начать расследования в отношении 19 человек из австралийского спецназа по 36 предполагаемым военным преступлениям, включая убийства и жестокое обращение с некомбатантами в Афганистане в период с 2009 по 2013 год.

Кэмпбелл сказал, что принял все 143 рекомендации расследования.