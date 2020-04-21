Канцлер Австрии Себастьян Курц инициировал создание своеобразного "клуба" стран, успешно борющихся с COVID-19. C этими странами Австрия может возобновить перелеты.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как известно, авиаперелеты между странами были практически остановлены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что его страна cможет возобновить авиасообщение с определенной группой государств. Речь идет о тех странах, стратегия борьбы с COVID-19 которых является наиболее успешной.

По словам Курца, это похоже на своеобразный “клуб”.

“Как клуб, где вы можете быть там только тогда, когда нет риска для здоровья”, — объяснил глава правительства.

Стоит отметить, что Австрия одной из первых среди стран Европы начала ослаблять карантинные ограничения. Так, ранее в стране открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели.

Торговые центры, крупные магазины и парикмахерские должны открыться с 1 мая. Магазины, которые были открыты ранее, должны контролировать число покупателей, а те, в свою очередь, носить защитные маски.

21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.