Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Как известно, авиаперелеты между странами были практически остановлены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что его страна cможет возобновить авиасообщение с определенной группой государств. Речь идет о тех странах, стратегия борьбы с COVID-19 которых является наиболее успешной.
По словам Курца, это похоже на своеобразный “клуб”.
“Как клуб, где вы можете быть там только тогда, когда нет риска для здоровья”, — объяснил глава правительства.
Стоит отметить, что Австрия одной из первых среди стран Европы начала ослаблять карантинные ограничения. Так, ранее в стране открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели.
Торговые центры, крупные магазины и парикмахерские должны открыться с 1 мая. Магазины, которые были открыты ранее, должны контролировать число покупателей, а те, в свою очередь, носить защитные маски.
21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.