С 3 ноября в Австрии вступают в силу жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время брифинга.

По словам канцлера, страна должна вернуться к жесткому карантину, хотя этот сценарий является довольно драматичным для многих.

Согласно распоряжению властей, будет действовать ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Австрийцы смогут покинуть свое жилье ночью только для выполнения работы, помощи нуждающимся, прогулок, посещения магазина и в случае возникновения угрозы жизни.

Все рестораны, пабы, бары и кафе в стране закроются. Разрешено готовить еду на вынос.

Отелям запрещается селить гостей. Однако это правило не касается людей, которые находятся в Австрии с деловой целью.

Ученики старших классов и студенты перейдут на дистанционное обучение. Детские сады остаются открытыми.

Функционирование театров, музеев, развлекательных заведений, бассейнов и фитнес-студий запрещается. Парикмахерские и косметические студии могут работать при условии, если смогут организовать определенные эпидемиологические условия обслуживания клиентов.

Гражданам советуют воздерживаться от поездок в общественном транспорте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Курц отметил, что карантин смогут ослабить только в декабре.