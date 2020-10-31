Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время брифинга.
По словам канцлера, страна должна вернуться к жесткому карантину, хотя этот сценарий является довольно драматичным для многих.
Согласно распоряжению властей, будет действовать ограничение на выход из дома с 20:00 до 06:00. Австрийцы смогут покинуть свое жилье ночью только для выполнения работы, помощи нуждающимся, прогулок, посещения магазина и в случае возникновения угрозы жизни.
Все рестораны, пабы, бары и кафе в стране закроются. Разрешено готовить еду на вынос.
Отелям запрещается селить гостей. Однако это правило не касается людей, которые находятся в Австрии с деловой целью.
Ученики старших классов и студенты перейдут на дистанционное обучение. Детские сады остаются открытыми.
Функционирование театров, музеев, развлекательных заведений, бассейнов и фитнес-студий запрещается. Парикмахерские и косметические студии могут работать при условии, если смогут организовать определенные эпидемиологические условия обслуживания клиентов.
Гражданам советуют воздерживаться от поездок в общественном транспорте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Курц отметил, что карантин смогут ослабить только в декабре.
- В Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.
- В Бельгии снова вводят жесткие карантинные меры в связи с ростом количества случаев коронавируса COVID-19, госпитализации и смертей. Так, во второй половине октября в Бельгии было зарегистрировано в среднем 1600 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, более чем в два раза больше, чем во Франции. В Бельгии также наблюдается один из самых высоких показателей смертности в Европе.