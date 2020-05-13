Об этом сообщает австрийское издание АРА.

В пятницу, 15 мая, на границе между странами планируют смягчить пограничный контроль. Это означает, что спецпроверки будут выполнять выборочно, а также откроют несколько небольших пограничных переходов между Австрией и Баварией.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и Германии Ангела Меркель уже согласовали план по открытию границ. теперь вопрос будет обсужден правительством Германии.

Стоит отметить, что до 15 июня Австрия планирует ослабить пограничный контроль с другими соседними странами. В частности, речь идет о либерализации пограничного контроля с Швейцарией, Лихтенштейном и другими странами Восточной Европы.