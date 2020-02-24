Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Уточняется, что у двух женщин в поезде были кашель и лихорадка. Пассажирки были возвращены обратно в Италию.
При этом около 300 пассажиров поезда, среди которых в основном немцы и австрийцы, ожидали решения властей Австрии.
В конечном итоге движения для поезда открыли и он прибыл в Мюнхен.
Также сообщается, что один из региональных поездов из Австрии в Италию вынужден был вернуться назад в точку отправления, а поезд, который двигался из Ниццы в Москву, изменил свой маршрут.
Напомним, что власти итальянского региона Ломбардия заявили о третьей жертве коронавируса COVID-19.
- Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.