Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

По плану, представленному канцлером Австрии Себастьяном Курцем, уже на следующей неделе в стране могут открыть некоторые магазины, но рестораны, торговые центры и парикмахерские будут закрыты еще как минимум до мая.

При этом общественные мероприятия наподобие футбольных матчей могут начаться снова в конце июня.

По словам Курца, ослабление ограничений будет зависеть от того, как общественность продолжит соблюдать принципы социального дистанцирования.

Также канцлер продлил до 1 мая ограничения на передвижение. В данный момент выходить из дома можно для того, чтобы пойти на работу, пойти за продуктами, помочь другому человеку или позаниматься на свежем воздухе спортом.

В Австрии от коронавируса умерли 220 людей.