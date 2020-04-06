Об этом сообщает деловая газета Financial Times.
По плану, представленному канцлером Австрии Себастьяном Курцем, уже на следующей неделе в стране могут открыть некоторые магазины, но рестораны, торговые центры и парикмахерские будут закрыты еще как минимум до мая.
При этом общественные мероприятия наподобие футбольных матчей могут начаться снова в конце июня.
По словам Курца, ослабление ограничений будет зависеть от того, как общественность продолжит соблюдать принципы социального дистанцирования.
Также канцлер продлил до 1 мая ограничения на передвижение. В данный момент выходить из дома можно для того, чтобы пойти на работу, пойти за продуктами, помочь другому человеку или позаниматься на свежем воздухе спортом.
В Австрии от коронавируса умерли 220 людей.
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