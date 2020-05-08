Канцлер Австрии Себастьян Курц хочет снять ограничения на передвижение на границе с Германией до конца мая.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

“Я оптимистично настроен, что мы найдем решение с Германией в течение ближайших нескольких недель”, – заявил канцлер.

По словам Курца, на данный момент в Австрии и в Германии фиксируется небольшое количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее призвал европейские государства координироваться для того, чтобы облегчить контроль на границах.

Отмечается, что туристическая сфера Австрии, которая занимает 15,4% ВВП государства, очень зависима от гостей из Германии. В частности, на протяжении 2019 года немцами было забронировано около 37% ночевок в Австрии, а самими австрийцами только около 30%.

Напомним, что Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют свои границы для граждан.