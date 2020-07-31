В Австрии начнут принимать самолеты из Украины, но путешественникам придется сдавать тест на COVID-19 и проходить обсервацию. К тому же, туризм все еще под запретом.

Об этом сообщили пресс-служба аэропорта Вены и посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Как известно 14 июля Австрия продлила запрет на полеты в Украину и некоторые другие страны до конца июля. 31 июля срок запрета завершается, продлен он не было.

Поэтому с 1 августа Австрия будут действовать различные требования для различных групп стран, для некоторых условия будут упрощены.

Без ограничений можно будет въезжать из “безопасных стран” Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Испания, Чехия, Венгрия, Ватикан, Великобритания и Кипр.

К “странам риска” отнесены Украина и Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили, Эквадор, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Черногория, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Южная Африка, Португалия, Румыния, Российскую Федерацию, Швеция, Сенегал, Сербия, Турция, Филиппины, США, провинция Хубэй (Китайская Народная Республика).

Для въезда из этих стран граждане должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия, а также пройти 10-дневный карантин.

Те, кто будут прибывать из стран, не вошедших в этих два списка, также будут должны показать отрицательный тест COVID-19, но проходить карантин 10 дней для них не является обязательным. Вместо этого они могут снова сдать тест по прибытии. Это можно сделать, например, в аэропорту.

Посол Украины в Австрии объяснил, что хотя запрет на посадку самолетов из “стран риска”, среди которых Украина, был отменен, правила въезда остаются неизменными. Поэтому право на въезд будет только у отдельных категорий граждан.