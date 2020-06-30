Об этом сообщило австрийское издание Der Standart.
Уточняется, что запрет на выполнение полетов между Австрией и Украиной продлен до 15 июня.
Отмечается, что министром здравоохранении Австрии Рудольфом Аншобером были обнародованы меры по борьбе с коронавирусом, согласно которым авиационные рейсы в страну из России, Китая, Беларуси, Украины, Ирана, Португалии, Великобритании, Швеции и итальянского региона Ломбардия остаются запрещенными.
При этом сообщается, что исключения возможны в тех случаях, если авиационный рейс в Австрию будет “соответствовать интересам республики” и такие случаи будут рассматривать отдельно.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.