Об этом сообщило австрийское издание Der Standart.

Уточняется, что запрет на выполнение полетов между Австрией и Украиной продлен до 15 июня.

Отмечается, что министром здравоохранении Австрии Рудольфом Аншобером были обнародованы меры по борьбе с коронавирусом, согласно которым авиационные рейсы в страну из России, Китая, Беларуси, Украины, Ирана, Португалии, Великобритании, Швеции и итальянского региона Ломбардия остаются запрещенными.

При этом сообщается, что исключения возможны в тех случаях, если авиационный рейс в Австрию будет “соответствовать интересам республики” и такие случаи будут рассматривать отдельно.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.