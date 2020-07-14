Об этом сообщает Avianews.
Также запрещены посадки самолетам из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Китая, Египта, Ирана, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Сербии, Швеции и Великобритании.
Тем не менее ЕС рекомендовал включить Сербию и Черногорию в “белый список”.
Полеты из Украины пока запрещены авиакомпаниям Austrian Airlines, Wizz Air и Ryanair Laudamotion.
Пассажиры смогут вернуть билеты или перенести полет на другую дату.
- Ранее сообщалось, что эстонское министерство экономики и коммуникаций направило предписание лоукостеру Wizz Air с тем, чтобы приостановить рейсы между Таллином и Киевом как минимум до конца июля из-за пандемии коронавируса.