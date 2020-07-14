Австрия продлила запрет на полеты в Украину, Беларусь и РФ до конца июля.

Об этом сообщает Avianews.

Также запрещены посадки самолетам из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Китая, Египта, Ирана, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Сербии, Швеции и Великобритании.

Тем не менее ЕС рекомендовал включить Сербию и Черногорию в “белый список”.

Полеты из Украины пока запрещены авиакомпаниям Austrian Airlines, Wizz Air и Ryanair Laudamotion.

Пассажиры смогут вернуть билеты или перенести полет на другую дату.