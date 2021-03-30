Австрия ведет переговоры с Россией о закупке миллиона доз вакцины против коронавируса Sputnik V, которая еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на офис канцлера Себастьяна Курца.

Лидер консерваторов Курц ранее подвергался критике со стороны оппозиционных партий, поскольку его правительство не закупило то количество вакцин от коронавируса, которое могло бы закупить в рамках схемы коллективных закупок Европейского союза. Канцлер обвинил в ситуации с дефицитом вакцин австрийского чиновника в органе Евросоюза, занимающегося распределением вакцин, поскольку тот принимал решение о покупке без консультации с Веной.

Выяснилось, что вакцины, вовремя не выкупленные страной, для которой они предназначались, перераспределялись между другими. Курц заявил, что только недавно узнал об этой системе. Чиновник в итоге покинул свой пост.

На фоне этой ситуации канцлер принял решение вести переговоры о закупке российской вакцины “Спутник V”. По его словам, Москва предложила продать Австрии 1 миллион доз с апреля.

“В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор. Единственное, что необходимо учитывать, – это эффективность и безопасность препарата”, – сказал Курц.

Отмечается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет эффективность вакцины “Спутник V”. При этом пока нет сообщений о том, что Австрия будет использовать вакцину только в случае соответствующего одобрения регулятором.

Стоит отметить, что австрийский канцлер давно стремится поддерживать хорошие отношения с Россией, говоря, что он хочет быть мостом между Востоком и Западом.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину вводят тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжается. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начала массовую вакцинацию населения.