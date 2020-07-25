С понедельника, 27 июля, Австрия вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом сообщает OE24 со ссылкой на постановление Министерства охраны здоровья Австрии.

Отмечается, что для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, в частности украинцев, применяется запрет на въезд. В случае если граждане этих стран прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда.

Также после въезда в страну эти лица должны пройти 10-дневный карантин. Для этого они должны предоставить подтверждение размещения. Расходы они должны нести самостоятельно.

В “красный список” австрийского правительства попали: Египет, Албания, Бангладеш, Беларусь (Беларусь), Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили, Эквадор, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика. , Молдова, Черногория, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Швеция, Сенегал, Сербия, Южная Африка, Турция, Украина, США и провинция Хубэй (Китай).

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медсестер, сезонных работников и дипломатов.

Кроме того, разрешен транзит через Австрию без остановок.