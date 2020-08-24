Австрийские власти объявили подозреваемого в шпионаже дипломата РФ "персоной нон грата" и выслали его из страны. Россия ответила тем же.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По информации правоохранителей, российский дипломат при поддержке гражданина Австрии в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании. Дело о шпионаже дошло до суда, где австриец назвал российского дипломата своим руководителем. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на свой дипломатический иммунитет.

Дипломатический иммунитет защищает персонал дипломатических миссий от гражданского или уголовного преследования в зависимости от ранга, но не лишает обязательств соблюдать законы государства, которое их принимает.

В ответ на то, что произошло, власти Австрии объявили дипломата “персоной нон грата” и обязали его покинуть страну до 1 сентября.

МИД России назвал это решение “необоснованным” и “руководствуясь принципом взаимности” объявило “персоной нон грата” дипломата посольства Австрии в РФ.