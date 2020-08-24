Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
По информации правоохранителей, российский дипломат при поддержке гражданина Австрии в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании. Дело о шпионаже дошло до суда, где австриец назвал российского дипломата своим руководителем. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на свой дипломатический иммунитет.
Дипломатический иммунитет защищает персонал дипломатических миссий от гражданского или уголовного преследования в зависимости от ранга, но не лишает обязательств соблюдать законы государства, которое их принимает.
В ответ на то, что произошло, власти Австрии объявили дипломата “персоной нон грата” и обязали его покинуть страну до 1 сентября.
МИД России назвал это решение “необоснованным” и “руководствуясь принципом взаимности” объявило “персоной нон грата” дипломата посольства Австрии в РФ.
- 11 августа стало известно, что Словакия высылает трех сотрудников из посольства России, которых также подозревают в шпионаже. По данным СМИ, инцидент связан с убийством грузина в Берлине в прошлом году.