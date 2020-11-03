Австрийские власти раскрыли личность террориста из Вены

Его слова приводит агентство APA.

Нехаммер сообщил, что террористу было 20 лет, его звали Куйтим Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.

“Стрелок, ликвидированный во время теракта в Вене, был родом из Северной Македонии и имел судимость за связи с террористами. Куйтим Фейзулла поддерживал боевиков “Исламского государства”. В апреле 2019 года его осудили на 22 месяца тюремного заключения за попытку уехать в Сирию, чтобы там присоединиться к террористам”, – сказал глава австрийского МВД.