Австрийские власти раскрыли личность террориста из Вены

Его слова приводит агентство APA.
Нехаммер сообщил, что террористу было 20 лет, его звали Куйтим Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
“Стрелок, ликвидированный во время теракта в Вене, был родом из Северной Македонии и имел судимость за связи с террористами. Куйтим Фейзулла поддерживал боевиков “Исламского государства”. В апреле 2019 года его осудили на 22 месяца тюремного заключения за попытку уехать в Сирию, чтобы там присоединиться к террористам”, – сказал глава австрийского МВД.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а второго все еще ищут.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.