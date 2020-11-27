Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее объявление сделали власти муниципалитета Тарсдорф, куда входит населенный пункт.

Деревня расположена на север от Зальцбурга, недалеко от границы с Германией.

Решение о переименовании населенного пункта было принято в связи с тем, что жители деревни устали от хихиканья, которое название Fucking вызывает в англоязычном мире (Fucking при прочтении на английском звучит нецензурно). Они уже не один год настаивали на переименовании.

Местных жителей также раздражали регулярные кражи вывесок с названием деревни, сообщает DW.

Туристы, приезжавшие в Фуккинг, часто фотографировались на фоне таблички с названием при въезде в деревню (иногда в неоднозначных позах).

Название деревни уже давно стало предметом веселья в англоязычных СМИ, которые сообщали о раздражении местных жителей по поводу краж вывесок на сувениры.

В 2018 году порнографический сайт Pornhub объявил, что предлагает бесплатный премиум-доступ жителям городов и поселков с такими названиями, как Тиц (Titz), Фуккинг, Биг Бивер (Big Beaver) и других.

Деревня Fucking сменит свое название с 1 января 2021 года.