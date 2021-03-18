Об этом сообщает австрийское издание ZackZack.

Так, 4 марта Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете для обсуждения вопроса вакцинации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sebastian Kurz (@sebastiankurz)

Для перелета из Тель-Авива в Вену он использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK. Этим же самолетом, по данным журналистов, Фирташ часто пользуется для перелетов по Европе. После высадки Курца в Австрии самолет OE-IRK направился в Киев. Борт принадлежит компании Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов.

В офисе Курца заявили, что самолет был заказан для канцлера, что является “стандартным процессом”.

“Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения”, – приводит издание слова представителя канцелярии главы правительства Австрии.

При этом, PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп подтвердил ZackZack, что самолет принадлежит “компании, которую можно связать с Фирташем, но управляется она автономно третьей стороной”.

Дмитрий Фирташ проживает в Австрии с 2014 года, борясь с американским ордером на экстрадицию, и за это время, как отмечает СМИ, сблизился с австрийской политической элитой.

Между тем, олигарх живет на вилле в Вене, принадлежащей Александру Шютцу, крупному спонсору правящей Австрийской народной партии Курца.

ZackZack также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вице-канцлером Австрии, работает в Агентстве олигарха “по модернизации Украины”, которое существует только на бумаге.

Кроме того, в юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер.