Автомобиль Volkswagen Passat, предоставлен в распоряжение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией, на время его пребывания в городе Николаеве, попал в ДТП.

Об этом сообщают местные СМИ.

Днем в четверг, 9 апреля, на ул. Лазурной в Николаеве автомобиль врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты. В результате ДТП никто не пострадал.

Сообщается, что в этот момент Ляшко в автомобиле не было.

#Буквы связались с Патрульной полицией Николаевской области.

“У нас нет такой информации”, – сообщили #Буквам.

В Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области уточнили, что в таком случае, участники ДТП могли не обращаться в патрульную полиции в связи с происшествием.