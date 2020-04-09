Об этом сообщают местные СМИ.
Днем в четверг, 9 апреля, на ул. Лазурной в Николаеве автомобиль врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты. В результате ДТП никто не пострадал.
Сообщается, что в этот момент Ляшко в автомобиле не было.
#Буквы связались с Патрульной полицией Николаевской области.
“У нас нет такой информации”, – сообщили #Буквам.
В Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области уточнили, что в таком случае, участники ДТП могли не обращаться в патрульную полиции в связи с происшествием.
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