Об этом нардеп заявил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии, информируют #Буквы.
Речь идет об автомобиле, который народный избранник накануне припарковал с грубыми нарушениями в центре Киева. В декларации Арахамии за 2019 год этого транспортного средства нет.
У него вообще, если верить декларации, нет машины. Задекларирован только Mercedes-Benz GLS350, оформленный на жену.
Однако Арахамия сегодня заверил, что внесет Toyota Land Cruiser в декларацию за 2020 год.
“Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году. И в следующей декларации, которую мы сдаем до первого апреля, вы все увидите”, – заверил нардеп.
“Если бы я на себя покупал, то я должен сообщить сразу в течение 15 дней. А если это члены семьи, то они подают декларацию раз в год”, – добавил Арахамия.
(На видео – с 4 час. 35 мин.)
- 12 марта возле Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями (на пешеходном переходе под светофором).
- За такое нарушение Давида Арахамия оштрафовали на 510 гривен.
- Впоследствии Давид Арахамия извинился за то, что припарковал свой незадекларированный Land Cruiser на пешеходном переходе. Однако при этом он посетовал на отсутствие личного водителя и плохую работу киевских коммунальщиков.