Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что автомобиль Toyota Land Cruiser, которым он пользуется, отсутствует в декларации, поскольку он был приобретен в течение последнего года и принадлежит его жене.

Об этом нардеп заявил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии, информируют #Буквы.

Речь идет об автомобиле, который народный избранник накануне припарковал с грубыми нарушениями в центре Киева. В декларации Арахамии за 2019 год этого транспортного средства нет.

У него вообще, если верить декларации, нет машины. Задекларирован только Mercedes-Benz GLS350, оформленный на жену.

Однако Арахамия сегодня заверил, что внесет Toyota Land Cruiser в декларацию за 2020 год.

“Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году. И в следующей декларации, которую мы сдаем до первого апреля, вы все увидите”, – заверил нардеп.

“Если бы я на себя покупал, то я должен сообщить сразу в течение 15 дней. А если это члены семьи, то они подают декларацию раз в год”, – добавил Арахамия.

(На видео – с 4 час. 35 мин.)