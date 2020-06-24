Об этом сообщил активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин на своей странице в Facebook.

Напомним, во вторник Супрун заявила о попытке напугать ее. По ее словам, у дома Супрун неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался ее сфотографировать, пихая телефон в лицо. После этого мужчина побежал и спрятался в машине, которая выехала со стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

“Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо прочих, сидел человек очень похожый на бывшего депутата ВРУ Константина Яринича от БПП, сейчас член партии “Европейская Солидарность”, – рассказала Супрун.

Она также добавила, что Яринич также является кандидатом на пост главы Национальной службы здоровья Украины, “которого проталкивает на эту должность министр охраны здоровья Максим Степанов, чтобы в этой институции иметь “своего человека”.

“Добрые люди помогли установить владельца автомобиля, на котором вчера сбежал человек, который в грубой форме тыкал Ульяне телефон в лицо будто пытался сделать фото. Это депутат ОПЗЖ Мамоян Суто Чолоевич. Эта машина в его декларации за 2019 год”, – отметил Грещишин.

Он добавил, что Яринич не опроверг, что это он в машине.

Яринич, в свою очередь, отрицает свою причастность к этому инциденту.

“На фото четко видно, что рядом нет водителя, как будто специально постановочно подготовились, чтобы Супрун удалось с правильного ракурса сфотографировать. Если бы в машине был я, эта дама бы продемонстрировала вам гораздо больше , но она как будто просто мирно делала фото. Почему не сняла видео, могла бы и интервью взять. Во-вторых, зрада отменяется. Я никогда не был знаком с господином Медведчуком, как следствие, не был у него в гостях. Я свободный человек и могу передвигаться по городу где угодно, даже если рядом квартиры бывших чиновников или офис действующего депутата. В-третьих, у меня нет и никогда не было охранников. И это несмотря на те угрозы, которые я уже вчера вечером начал получать в свой адрес от “супрунят”, – написал он.

Бывший депутат также добавил, что его адвокаты готовят иск в суд о клевете.