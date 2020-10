Об этом сообщает издание Bussiness Insider.

В течение последних нескольких лет Tesla разрешала покупателям вернуть свои машины в течение 7 дней после доставки, получив при этом полную сумму ее стоимости назад. Для этого надо было выполнить только два условия: на транспортном средстве не должно было быть повреждений и на одометре — более 1000 миль.

Генеральный директор Маск еще весной текущего года обсуждал эту политику компании в Twitter. Кроме того, в последние годы он часто рекламировал это правило.

Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2019