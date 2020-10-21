Об этом сообщает издание Bussiness Insider.
В течение последних нескольких лет Tesla разрешала покупателям вернуть свои машины в течение 7 дней после доставки, получив при этом полную сумму ее стоимости назад. Для этого надо было выполнить только два условия: на транспортном средстве не должно было быть повреждений и на одометре — более 1000 миль.
Генеральный директор Маск еще весной текущего года обсуждал эту политику компании в Twitter. Кроме того, в последние годы он часто рекламировал это правило.
“Можна замовити через Інтернет за 2 хв для доставки додому та повернення через 7 днів для повного відшкодування”, — писав він.
Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr
— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2019
Еще недавно информацию о возврате с полным возмещением можно было увидеть на сайте Tesla, о чем свидетельствуют данные кэшированной версии сайта компании.
Однако сейчас эта страница недоступна: при попытке перейти на нее пользователям предлагают выбрать страну и перенаправляют на главную страницу поддержки.
Tesla не ответила на запрос СМИ о комментарии. Первым о соответствующих изменениях на сайте компании сообщил блог об электрокарах Electrek. Источники блога подтвердили, что эти изменения на сайте свидетельствуют о том, что Tesla отказалась от такой политики возвращения.
- В сентябре компания Tesla Илона Маска потеряла 50 млрд долларов от своей стоимости после мероприятия, на котором бизнесмен анонсировал выпуск бюджетного электромобиля стоимостью около $25 тысяч.