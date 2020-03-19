Сегодня в Киеве автобусы проходят мимо остановок общественного транспорта и не забирают людей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Напомним, киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать, ведь с 18 марта киевский метрополитен закрыт на карантин.

Вчера автобусы, трамваи и маршрутки были переполнены. Жителям спальных районов пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди по несколько десятков человек.

Сегодня ситуация немного изменилась.

По-прежнему ограничения относительно пассажироперевозок не соблюдаются. В автобус забегают больше 20 человек. Стоит отметить, что впускают людей и без обязательных медицинских масок.

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На остановках общественного транспорта ситуация ухудшилась. Автобусы, которые на конечной набрали необходимые 20 человек, проходят мимо остановок и не забирают людей. Киевляне жалуются, что ждут давно и уже очень много проехало автобусов. Некоторые люди договариваются и вызывают такси, большинство – продолжают ждать.

“Это хуже, чем вчера, когда нарушали по количеству людей. Как людям уехать? Некоторые уже час стоят. Только при мне три автобуса проигнорировали людей”, – жалуется киевлянка.

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