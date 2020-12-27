Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В среду, 30 декабря, на автомобильной дороге М-06 (Киев — Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Они будут расположены на территории Львовской области, а именно:
- на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;
- на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;
- на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.
По словам Билошицкого, именно эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к авариям.
- Как известно, раньше начали работать 45 камер автоматической фиксации нарушений, расположенные в Киеве и Киевской области.
- В ноябре система автоматической фиксации начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранном регистрации).