Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В среду, 30 декабря, на автомобильной дороге М-06 (Киев — Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Они будут расположены на территории Львовской области, а именно:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

По словам Билошицкого, именно эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к авариям.