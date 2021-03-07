В Польше предъявлены обвинения водителю автобуса с украинцами, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на комментарий в правоохранительных органах.

Представительница окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецка рассказала, что 48-летнему украинскому водителю Владимиру К. сообщили обвинения в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте.

Сейчас он в больнице, где его допросили. Владимир заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Прокуроры дали предписание не оставлять ему территорию Польши. Ему оставили паспорт и будут посещать его с целью контроля каждый день.

Также в качестве свидетеля был опрошен второй водитель, 35-летний Степан К., который не управлял автобусом в момент ДТП. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.

По предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. Представительница окружной прокуратуры отметила, что автобус двигался по автомагистрали со скоростью 95 км / ч и резко – за четыре секунды – затормозил до 45 км / ч.

“Хотя он ехал со скоростью, разрешена на автомагистрали, но она была несоответствующей до начала маневра поворота вправо”, – пояснила Стажецка.