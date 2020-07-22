У луцкого террориста Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с заложниками, изъяли огнестрельное оружие – автомат Калашников, гранаты и, вероятно, муляж взрывного устройства.

Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

“У него было изъято огнестрельное оружие, точнее до выводов эксперта это “предметы, похожие на огнестрельное оружие”. Это был предмет, похожий на автомат Калашникова, пистолет, несколько гранат, и, по нашему мнению, муляж взрывного устройства. Сейчас исследования проводятся экспертами”, – отметил он.

Данюков уточнил, что сейчас Кривош находится в Луцком СИЗО.

“Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей террориста, мест приобретения оружия, возможных сообщников. Некоторые люди задержаны, проверятся информация об их участии в этом террористическом акте”, – заявил он.

Начальник ГУ Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко, в свою очередь, рассказал, что заявления террориста о еще одной взрывчатке на территории города были блефом.

“Он блефовал. В городе взрывного устройства не было. Но мы предпринимали меры по его поиску. И были обезврежены несколько предметов, похожих на возможный муляж взрывного устройства”, – рассказал он.

У Кривоша взяли образцы для тестов на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Их будут делать несколько дней, “но на первый взгляд он был трезвым”.

“На первый взгляд он не был под воздействием наркотиков или алкоголя. Но это может показать только анализ”, – отметил Крошко.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.