Соответствующую информацию он озвучил сегодня во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
По словам главы Правительства, эти “цифровые решения” должны быть введены “в ближайшее время”. Они реализуются при участии Министерства цифровой трансформации.
Пять ключевых “цифровых решений” от Кабмина выглядят следующим образом:
• Цифровизация и централизация сбора информации относительно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. По словам Шмыгаля, это даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.
• Совершенствование мобильного приложения “Дий дома” “с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции”.
• Запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы “Доступные лекарства” на антибиотики.
• Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.
• QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Шмыгаль объяснил в своем Telegram-канале, что без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.