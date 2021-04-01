Автомобиль, который следил за депутатом Киевсовета от «ЕС», ранее «засветился» на акции проплаченных «титушек»

Об этом в Facebook заявил активист и блогер Алексей Петров.
Он обнародовал видео, на котором видно машину Hyundai Tucson с номерами КА148ТХ, которая следила за Кононенко, во время заказного митинга в Козине 20 ноября 2020 года. Тогда несколько автобусов молодых людей привезли с целью проведения заказной акции у дома пятого президента Петра Порошенко.
“Что общего между хороводом титушни в Козине, когда шли пикетировать дом Петра Порошенко (но многие застрял возле продуктового магазина), и слежкой за генералом СБУ Виктором Кононенко? В обоих случаях автомобиль Hyundai Tucson с номерами КА148ТХ находится в гуще событий “, – отметил Петров.
Напомним, что 30 марта удалось остановить незаконную слежку за боевым генералом Виктором Кононенко, который сейчас является депутатом Киевсовета от “Европейской солидарности”.
- “Европейская Солидарность” требует встречи с руководством Национальной полиции из-за факта незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко.
- Кононенко рассказал #Буквам детали слежки за ним. Детальнее об этом – в материале.