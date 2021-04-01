Автомобиль, который следил за депутатом Киевсовета от «ЕС», ранее «засветился» на акции проплаченных «титушек»

Автомобиль, который следил за депутатом Киевсовета от "Европейской Солидарности" Виктором Кононенко, ранее "засветился" на акции проплаченных "титушок".

Об этом в Facebook заявил активист и блогер Алексей Петров.

Он обнародовал видео, на котором видно машину Hyundai Tucson с номерами КА148ТХ, которая следила за Кононенко, во время заказного митинга в Козине 20 ноября 2020 года. Тогда несколько автобусов молодых людей привезли с целью проведения заказной акции у дома пятого президента Петра Порошенко.

“Что общего между хороводом титушни в Козине, когда шли пикетировать дом Петра Порошенко (но многие застрял возле продуктового магазина), и слежкой за генералом СБУ Виктором Кононенко? В обоих случаях автомобиль Hyundai Tucson с номерами КА148ТХ находится в гуще событий “, – отметил Петров.