Декларация Медведчука опубликована на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В собственности Виктора Медведчука находится 2 дома и 6 участков земли. При этом его жена Оксана Марченко владеет еще 3 домами и 11 участками землю.

Медведчук и Марченко вдвоем владеют 19 автомобилями. В частности, у народного депутата восемь машин марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH, а у его супруги – 11 машин, в числе которых Bentley, Land Rover и Lexus.

Также глава партии “ОПЗЖ” задекларировал коллекцию драгоценных элитных часов (11 штук) от производителей Rolex, Breguet, Patek Philippe. В собственности Оксаны Марченко также находятся десятки предметов роскоши, среди которых одежда от топ-брендов, мебель, украшения и антиквариат.

Помимо того, Медведчук владеет уникальными антикварными печатными изданиями, которые имеют историческую ценность. В его собственности находятся: Фрагмент Библии Гутенберга, (1455 год), рукописное Евангелие XV века, “Триодь Постная” (1555 год), “Заблудівське Євангеліє” (1569 год), “Апостол” Ивана Федорова (1574 год), “Венеціанський буквар” (1575 год), “Віленське Євангеліє” (1575 год), “Євангеліє Учительне”, 1580 год, “Граматика” М. Смотрицкого (1648 год).

На жену депутата Оксану Марченко в России зарегистрированы компании, занимающиеся нефтяной и газовой деятельности, среди которых также компании, расположенные в аннексированном Крыму (“Фирма Укрснаб” и “Таврия-Инвест”).

У Медведчука имеются несколько сотен картин украинских, российских и иностранных художников.

При этом только за 2019 год депутат задекларировал около 60 миллионов гривен доходов, из которых 180 тысяч составляет его заработная плата в парламенте.