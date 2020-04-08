Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“В очередной раз руководство нашей страны выдвигает ультиматумы от имени МВФ и использует неконституционные методы, чтобы угодить западным кредиторам. Давайте начнем менять систему. Я хочу выдвинуть требования от имени народа и использовать все возможные правовые механизмы, которые остаются у независимого внефракционного депутата. Вместе с моими помощниками и командой единомышленников мы разработали и внесли 6033 правки. Могли сделать еще больше, просто времени не хватило. В первую очередь обращаюсь к представителям власти – не нужно искать на меня выходы, даже не пытайтесь как-то договориться! Особых умников прошу не фантазировать, как меня не допустить в Верховную Раду”, – написал Поляков.

Он также назвал свои условия.

“Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю Вам мои требования. Если Вы их готовы исполнить, я отзову часть правок, которые имеют технический характер. Ради общего блага закрою глаза на безграмотность некоторых депутатов! Надеюсь, что до конца каденции Вы научитесь писать нормальные документы”, – отметил он.

Вот ключевые требования Полякова:

– пересмотр принятого закона о рынке земли. Он должен соответствовать национальным интересам, быть согласованным с аграриями и получить поддержку общественности;

– отложить реализацию второго этапа медицинской реформы. Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих “реформаторов” за последние 29 лет;

– отменить “антифоповские законы”, которые просто уничтожают малый и средний бизнес в Украине в тот момент, когда эти люди делают для нашего бюджета основную добавочную стоимость.

“Если власть согласится принять озвученные мною требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня принципиальны. Я не хочу, чтобы наш народ стал заложником Национального банка Украины, который будет стоять выше закона. Что касается господина Коломойского, мне полностью безразлична его судьба. Более того, если бы законопроект был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим собственникам, а не превратить Национальный банк в настоящего рейдера – я бы сразу поддержал такой вариант. Господин Зеленский, пока Вы озвучиваете требования МВФ, я озвучиваю требования украинского народа”, – резюмировал нардеп.

Ранее сообщалось, что к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.