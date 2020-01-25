Об этом сообщил в своем телеграмм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.
“В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы”, – сказано в сообщении.
По словам Чеснакова, Сурков месяц “будет заниматься медитацией”, после чего расскажет о причине отставки и своих дальнейших планах.
Как известно, на занимаемой должности Сурков отвечал за украинское направление, а также – за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.
В мае прошлого года в российских СМИ появилась информация о возможной отставке Суркова в связи с его провальной стратегией в украинском направлении.
Также стоит отметить, что Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии.
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и заявили, что готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев. В то же время, представители Кремля вели себя эмоционально и не компетентно. “У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: “мы так не договаривались”, – заявил Аваков.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.