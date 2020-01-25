Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, занимавший должность с 2013 года, принял решение уйти в отставку и в ближайший месяц заниматься медитацией.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

“В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы”, – сказано в сообщении.

По словам Чеснакова, Сурков месяц “будет заниматься медитацией”, после чего расскажет о причине отставки и своих дальнейших планах.

Как известно, на занимаемой должности Сурков отвечал за украинское направление, а также – за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

В мае прошлого года в российских СМИ появилась информация о возможной отставке Суркова в связи с его провальной стратегией в украинском направлении.

Также стоит отметить, что Сурков включен в санкционные списки Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Швейцарии.