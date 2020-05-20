Пользователи сервиса OnlyFans, который позволял распространять эротический контент по подписке, жалуются на блокировки аккаунтов.

Об этом идет речь в материале онлайн-портала Tjournal.

Отмечается, что сайт с платной подпиской на контент от авторов, порнозвёзд и секс-работников, которые размещали откровенные фото и видео, блокирует их аккаунты.

Сервис OnlyFans набрал популярности во время эпидемии коронавируса, в то время, когда стриптиз-клубы и порностудии остановили работу.

В марте сервис получил 3,5 миллиона новых регистраций, 60 тысяч из них стали авторами, тем не менее, на пике популярности авторы контента начали жаловаться на блокировки.

В то же время администрация объясняет произошедшее ошибками и заверяет, что всё ещё разрешает такого рода контент.