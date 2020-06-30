Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда Женевского международного автосалона (GIMS).
Планировалось, что шоу должно было состояться в марте 2021 года. Стоит отметить, что с 1947 мероприятие проводилось ежегодно.
Отметим, что на автосалоне в Женеве автопроизводители анонсируют самые яркие и наиболее перспективные новинки.
“Автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу, и участникам необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, далеко не ясно, что нынешняя ситуация со здоровьем позволит организовать мероприятие, которое привлечет более 600 тысяч посетителей и 10 тысяч журналистов следующей весной”, – отметили организаторы.
- Ранее сообщалось, что Международный автосалон в Женеве, запланированный на 3 марта, пришлось отменить из-за распространения эпидемии коронавируса.