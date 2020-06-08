В сети опубликовано множество фотографий и медиа контента, где изображены полицейские, которые опускаются, якобы перед протестующими на одно колено во время протестов против расизма, которые начались после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. Однако значение жеста символично и напрямую связано с движением против расизма.

Об этом идет речь в материале британского издания Inews.

Положение “встань на одно колено” стало синонимом антирасизма. После смерти Джорджа Флойда символизм жеста усилился.

Отмечается, что это давняя традиция спортивных звезд становится на колено, несмотря на некоторые убеждения, что такие действия непатриотичны и что политике нет места в спорте.

Таким образом, положение на одном колене означает жест, который используется для солидарности движения против расизма.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.