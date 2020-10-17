Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с полуночи воскресенья, 18 октября.

Соответствующую информацию опубликовали Министерство иностранных дел Армении и МИД Азербайджана.

“Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о перемирии принято “следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ”.

Ранее Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве касательно конфликта в Нагорном Карабахе договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Однако впоследствии перемирие нарушалось сторонами.

Так, 17 октября власти Азербайджана обвинили Армению в ракетных ударах по городу Гянджа. В Баку сообщили о гибели мирных жителей – не менее 13 человек, среди которых трое детей, а также о более чем 50 раненых.

В МИД Армении, в свою очередь, заявили об обстреле азербайджанскими военными вечером 16 октября населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе Степанакерта. Отмечается, что пострадали трое мирных жителей.

Кроме того, в МИД Армении заявили, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам страны. В результате были повреждены гражданские объекты.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.