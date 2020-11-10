Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Так, Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором подчеркнул, что трагический инцидент был случайным.

В письме говорится: “Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны”.

Крушение вертолета подтвердило минобороны России. Там заявили, что машину сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. В минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

В результате крушения погибли два члена экипажа, третий получил травмы средней степени тяжести.