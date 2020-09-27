Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели членов одной семьи в результате обострения ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура Азербайджана в Facebook.

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о росте числа пострадавших среди гражданского населения до 19 человек в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны в зоне карабахского конфликта.

“С большим сожалением сообщаем, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана погибли житель села Гашалты Нафталанского района Гурбанов Эльбрус Иса оглу и 4 члена его семьи”, – сообщили в Генпрокуратуре.

“Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они находятся в больницах”, – добавили в пресс-службе ведомства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.