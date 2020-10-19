Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила вооруженные силы Армении в нападении на нефтепровод Баку-Новороссийск. В Ереване обвиняют Баку во лжи.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 19 октября, генпрокурора Азербайджана заявила, что Вооруженные силы Армении в воскресенье запустили ракету в направлении стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск.

“18 октября 2020, около 13:00, вооруженные силы Армении использовали в качестве мишени трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хизинском районе Азербайджанской Республики, применяя методы, которые могли вызвать значительные разрушения”, — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что ракета была запущена в направлении Хизинского района (более 300 км от территории проведения военных действий), а нейтрализована в 250 метрах от нефтепровода. В связи с этим начато расследование.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что заявление азербайджанского ведомства является ложью.

“Распространенная прокуратурой Азербайджана сообщение о том, что Армения якобы нацелилась на нефтепровод Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь даже не нуждается в комментариях”, — сказала она.

Конфликт в Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 4 октября армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Армения отрицала.

9 октября Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации по конфликту в Нагорном Карабахе в Москву. Переговоры закончились объявлением перемирия.